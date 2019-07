„Emmerich im Lichterglanz“ : 20 Minuten Feuerwerk vom Weltmeister

„Emmerich im Lichterglanz“ ist bekannt für sein Höhenfeuerwerk, für das in jedem Jahr extra die Schifffahrt auf dem Rhein gesperrt wird. Foto: van Offern, Markus (mvo)

EMMERICH Am 27. und 28. Juli erwartet Emmerich wieder einige tausend Besucher und ein tolles Programm am Rhein.

Lang, lang ist’s her...

Es begann mit der Einweihung der neuen Rheinpromenade im Jahr 2007. Nun findet am 27. und 28. Juli die beliebte Veranstaltung „Emmerich im Lichterglanz“ schon zum 13. Mal statt.

Der Hanseumzug startet am Sonntag um 16 Uhr auf der Promenade. Der Weg führt zur Martinikirche und zurück bis zum Rheinpark. Dort gibt es mittelalterliche Musik vom den Hansesängern aus Deventer. Es haben sich 100 Teilnehmer gemeldet – alle mit Kostümen. Anmeldungen sind noch möglich.

Sara Kreipe, seit dem 1. Juli neue Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Emmerich: „Ich habe nur Gutes davon gehört.“ Mitarbeiterin Verena van Niersen stellte das Programm vor, das in diesem Jahr gemeinsam mit den Kulturbetrieben, der Stadtbücherei sowie Manon Loock-Braun vom infoCenter veranstaltet wird. „Gutes Wetter ist bestellt“, schmunzelte Kulturchef Michael Rozendaal.

Der Samstag beginnt im Rheinpark musikalisch mit zwei Emmericher Bands: Ab 18 Uhr spielt die zwölfköpfige Gruppe „Cold Sweat & the Horny Horns“. Die 1997 gegründete Band ist in Emmerich und darüber hinaus bestens bekannt für qualitativ hochwertige Musik.

Die „Markus - ich will Spaß“-Show beendet gegen Mitternacht die Party im Rheinpark mit Musik aus den 80er Jahren und den Hits der Neuen Deutschen Welle.

Unterbrochen wird die Show gegen 23 Uhr vom spektakulären Höhenfeuerwerk mit Musikbegleitung. 20 Minuten dauert es, kreiiert von Feuerwerk-Weltmeister Hayo Wolff aus Elten. „Sollte das Wetter so heiß sein wie im letzten Jahr, werden die Grasflächen im Rheinpark und die Rheinwiesen vorher gemäht und gewässert. Aus Sicherheitsgründen bitten wir alle Besucher, die Aschenbecher zu benutzen und keine Kippen auf den Boden zu werfen“, so Verena van Niersen.

Am Sonntag sind die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet, die Händler bieten besondere Aktionen. Ab 11 Uhr findet in der Stadt ein bunter Kunst- und Krammarkt statt, und auf dem Rathausvorplatz der 24. Büchermarkt. „26 professionelle und private Händler bauen hier ihre Stände auf“, erzählte Magdalena Janßen-Köller, Leiterin der Stadtbücherei, die den Büchermarkt ausrichtet. In diesem Jahr sind neben den Büchern auch Schallplatten im Angebot. Hein Driessen verkauft seine Gemälde ebenso für den guten Zweck wie der Rotary-Club, der Geschichtsverein und Renate Jansen Bücher.