Realschule Rees : Helma Schäfer nach 40 Jahren Schuldienst verabschiedet

REES Insgesamt gingen an der Reeser Realschule jetzt sechs Pädagogen in den Ruhestand.

Die in Moers geborene und in Uedem aufgewachsene Englisch- und Erdkunde-Lehrerin hatte am 1. August 1978, nach dem Referendariat in Essen, ihren Dienst in Rees angetreten. Kurz vor Beginn der Sommerferien nahm sie nun bei einer kurzen Feierstunde ihre Entlassungsurkunde entgegen, gemeinsam mit fünf weiteren Kolleginnen und Kollegen, die Thomas Wenning in den Ruhestand verabschiedete: Darunter waren auch Gabi Lang (Französisch, Religion, Englisch), Margrit Portleroi (Französisch, Geschichte), Birgit Ridder (Englisch, Geschichte, Niederländisch), Marie-Helen Thesing (Chemie, Erdkunde, Physik) und Adolf Sauer (Kunst, Musik).