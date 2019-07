Aus dem Archiv : Ursula von der Leyens Besuch in Rees

REES Am Montag übernahm sie das Spitzenamt der EU, vor fast genau sechs Jahren war Ursula von der Leyen zu Gast in Rees.

Am Montag wurde Ursula von der Leyen an die Spitze der EU-Kommission gewählt. Vor fast genau sechs Jahren war die bisherige Verteidigungsministerin zu Gast in Rees. Damals noch als Bundesministerin für Arbeit und Soziales, kam sie ins Bürgerhaus, um im August 2013 Wahlkampf für Angela Merkel und die CDU zu machen. Vielen, die sie dabei erlebt haben, ist sie als mitreißende, leidenschaftliche Rednerin im Gedächtnis geblieben. „Von der Leyen motiviert im Bürgerhaus“, titelte damals die RP. Unser Archivbild zeigt Ursula von der Leyen bei ihrer Ankunft in Rees. In Empfang genommen wurde sie vom damaligen Kanzleramtsminister und CDU-Bundestagsabgeordneten für den Kreis Kleve, Ronald Pofalla.