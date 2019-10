Handball : HSG-Reserve verliert auch im dritten Anlauf

Niederrhein Handball-Kreisliga: 21:31-Niederlage

„Von Beginn an stand das Spiel unter keinem guten Stern und das sollte sich auch im Spielverlauf nicht ändern. Da unsere Möglichkeiten sehr eingeschränkt waren , lagen wir schnell mit 1:3 zurück. Auch wenn wir zwischenzeitlich wieder heran kamen, so konnten wir das schnelle Spiel nicht mitgehen. Bis zur Pause konnten wir trotzdem in Schlagweite bleiben und hofften aus eine bessere zweite Halbzeit“, so HSG-Coach Martin Bucksteeg.