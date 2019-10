Judo : Halderner Judokas holten Titel

Haldern Judo-Bezirkseinzelmeisterschaften in Duisburg

(RP) Der Judo-Club Haldern reiste mit elf Aktiven zu den Bezirkseinzelmeisterschaften U 10 und U 13 nach Duisburg. Die Ziele des Trainerteams waren vielfältig. Podestplätze für die Titelaspiranten, Erfahrungen sammeln für die Newcomer und Standortbestimmung auf Bezirksebene. Und so schickten die Übungsleiter Isabell Wehofen und Hans-Jürgen Martens ihre Judoka mit teilweise völlig unterschiedlichen Ausrichtungen auf die Tatami.

In der Altersklasse U 10 gingen mit David Gertzen (- 37 kg), Julian Jagodic (- 43 kg) und Anthony Hartung (+ 43 kg) drei Halderner Judoka an den Start, die erst zu Beginn des Jahres mit dem Kampfsport begonnen haben. Schon die Qualifikation für die Bezirksmeisterschaften war ein Erfolg. Mit beachtlichen Resultaten: David Gertzen belegte Platz sieben, Julian Jagodic landete auf Platz zwei und ist damit Bezirksvizemeister. Levi Steinhauf und Anthony Hartung waren an diesem Tag nicht zu schlagen und holten sich den Bezirksmeistertitel.