Fußball : Optimistisch trotz etlicher Ausfälle

Praest Fußball-Bezirksliga: Der RSV Praest empfängt am Sonntag um 15 Uhr die Reserve der DJK Arminia Klosterhardt. Die Gäste sind mit sieben Punkten aus drei Auswärtsspielen ein unangenehmer Gegner.

Sezgin Baran ging am vergangenen Sonntag leicht humpelnd vom Platz, der Stürmer des RSV Praest hatte im Bezirksliga-Derby beim SV Vrasselt einen schmerzhaften Pferdekuss abbekommen und musste während der Woche mit dem Training pausieren. Der mit fünf Treffern bislang erfolgreichste Schütze droht am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen die Zweitvertretung der DJK Arminia Klosterhardt auszufallen.

„Natürlich haben die Ausfälle eine gewisse Qualität. Allerdings haben wir auch einen breiten Kader, jetzt bekommen andere Spieler eine Chance, die bisher ohne Murren auf der Bank gesessen haben“, verbalisiert Kock sein Vertrauen ins Aufgebot. So dürfte unter anderem wieder Nihat Örge ins Team rücken, der Erdal Dag in der Verteidigung schon gegen Stenern gut vertreten hatte.

Das Derby in Vrasselt hatte dem RSV-Coach am vergangenen Woche lange Zeit gar nicht geschmeckt. Aus dem Duell beim Nachbarn waren die Schwarz-Gelben am Ende zumindest mit einem blauen Auge herausgekommen, nach einer Ampelkarte des SVV konnten die Praester in den letzten 15 Minuten der Partie aus einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3 machen. „Unter dem Strich war das einfach zu wenig“, so Kock, der vor allem die Leidenschaft vermisste. Der Trainer registrierte aber zumindest positiv, dass sein Team am Ende Moral bewies und ins Spiel zurück fand.