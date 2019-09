Handball-Oberliga : Lobberichs Frauen ärgern sich über knappe Niederlage

Beim Titelanwärter HSG Hiesfeld/Aldenrade unterlagen die Lobbericherinnen nach starker Leistung nur 25:26.

Was für eine grandiose Vorstellung der Handballfrauen des TV Lobberich in der Oberliga, die sich beim Meisterschaftsfavoriten HSG Hiesfeld/Aldenrade nur knapp mit 25:26 (11:11) geschlagen geben mussten. „Nach dem Spiel war ich echt stinksauer“, sagte Trainer Marcel Schatten. „Meiner Meinung nach sind die Mädels um den Lohn ihrer Arbeit gebracht worden. Wir fühlen uns alle verschaukelt, aber dafür können wir uns letztendlich auch nichts kaufen. Aber vor dieser Leistung kann ich nur den Hut ziehen.“

Über weite Strecken lief die Partie absolut ausgeglichen. Erst ab Mitte der zweiten Halbzeit konnte sich die HSG etwas absetzen und führte in der 53. Minute mit 24:20, doch Lobberich gab sich keinesfalls geschlagen und kam 48 Sekunden vor dem Ende durch Kreisläuferin Anna Otten zum 25:25-Ausgleichstreffer. „Anna wurde bei ihrem Tor gefoult und es gab keine Bestrafung, während wir alleine in der zweiten Halbzeit sechs Zeitstrafen kassierten“, ereiferte sich Schatten. In allerletzter Sekunde gab es dann auch noch einen Siebenmeter-Strafwurf für die Gastgeberinnen. Die Aktion die dazu geführt hatte, sei allerdings ein Stürmerfoul gewesen. „Wir sind mehr als auf dem richtigen Weg, allerdings hätte die Mannschaft heute mindestens ein Unentschieden verdient gehabt“, so Schatten.