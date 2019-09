Fußball : Für Brouwer ist Aufwärtstrend erkennbar

Vrasselt Fußball-Bezirksliga: Der SV Vrasselt spielt bereits heute um 16 Uhr beim TuB Bocholt. / Betreuer Meisters zieht weg.

Am Rande des Fußball-Bezirksliga-Derbys wurde Vrasselts Betreuer Marcel Meisters am vergangenen Sonntag von seinem Team verabschiedet. Meisters, der in der Vergangenheit für mehrere Emmericher Vereine die Fußballschuhe geschnürt hatte, bricht seine Zelte am Niederrhein ab und wird den Blau-Weißen daher nicht mehr als Unterstützung zur Seite stehen können.