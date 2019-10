Motorsport : Rosberg bringt Hülkenberg ins Gespräch

Emmerich Formel 1: Der Emmericher hofft immer noch auf ein neues Cockpit für die kommende Saison.

7,2 Sekunden. In der Formel 1 ist das eine kleine Welt. Und beim Boxenstop sogar eine ziemlich große, brauchen die besten der Welt nur knapp zwei Sekunden, um die vier Reifen an den Boliden zu wechseln. Nico Hülkenberg hat damit am Sonntag schmerzliche Erfahrungen gemacht. Beim Großen Preis von Russland in der Olympiastadt Sotschi ging beim Stop alles schief, was schief gehen konnte. Nach dem Rennen zeigte sich Hülkenberg als Teamplayer, wollte seine Mechaniker nicht kritisieren. „Es war nicht ideal, aber das passiert“, sagte der 32-Jährige über den Zwischenfall in der 17. Runde. „Die geben immer alles. Und vielleicht habe ich mich ja auch nicht so klasse positioniert.“