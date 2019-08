Tennis : Arthur Kapetijns ist Stadtmeister

Emmerich Bei den Volksbank-Open duellierte sich die beste Tennis-Jugend Emmerichs.

Die Tennisstadtmeisterschaften im Einzel, Doppel und Mixed sind in Emmerich bereits über die Bühne gegangen – der Erwachsenen wohlgemerkt. Nun ermittelten auch die Nachwuchssportler bei den Volksbank-Open ihre Besten. „Das Turnier war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Die Emmericher Tennisszene hat nur dann eine große Zukunft, wenn wir möglichst viele Kinder und Jugendliche in unseren Reihen haben. Die Volksbank-Open haben genau das offenbart“, sagt Peter Smits, Jugendwart des gastgebenden TC Rotweiss Emmerich.