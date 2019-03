Schmuggel-Prozess: Transportvergütung auf dem Parkplatz

Kleve Im Schmuggel-Prozess sagten Zeugen zweier polnischer Speditionsfirmen aus. Die Transportkosten seien von einem Asiaten stets bar bezahlt worden.

Reichlich Kilometergeld wurde am Dienstag im Klever Landgericht fällig: Sieben Zeugen aus Polen reisten an, um im Prozess gegen vier Angeklagte wegen banden- und gewerbsmäßigen Schmuggels auszusagen.

Die Zeugen sind beziehungsweise waren bei zwei polnischen Speditionsfirmen beschäftigt. Für ein Neusser Handelsunternehmen, das in den umfangreichen Schmuggel chinesischer Waren beteiligt gewesen sein soll, hatten die Speditionen zwischen 2012 und 2014 Container von Hamburg nach Polen transportiert. Dass Zollabgaben eingespart wurden, will jedoch keiner der Zeugen gewusst haben.

Ein polnisches Ehepaar erklärte, dass die Rechnungen für die Transporte an ein chinesisches Unternehmen in Polen gegangen und dann grundsätzlich in bar bezahlt worden seien. Auf dem Weg zur Arbeit stoppte das Ehepaar deswegen regelmäßig im polnischen Chinatown Wolka Kosowska. Auf einem Parkplatz in der Nähe eines Kindergartens warteten sie dann auf einen Asiaten, der das Bargeld übergab. 1300 Euro seien pro Containertransport von Hamburg nach Polen gezahlt worden – musste der Container den Umweg über das involvierte Emmericher Zollamt gehen, seien es 1900 Euro gewesen, so die Buchhalterin.