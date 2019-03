Tödliche Schüsse in Utrecht: NRW-Polizei beendet Einsatz im Grenzgebiet

Kleve/Düsseldorf Mit Maschinenpistolen bewaffnete Bundespolizisten haben am Montag verstärkt die Grenzregion zu den Niederlanden kontrolliert. Hintergrund waren die Schüssen in Utrecht. Gegen 21 Uhr teilte die Polizei mit, dass der Einsatz beendet sei.

Die Bundespolizei hatte ihre Beamten bei den verschärften Kontrollen wegen der Schüsse von Utrecht über das normale Maß hinaus bewaffnet. „Das ist für die Kollegen eine besondere Lage“, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Kleve. Die Bundespolizei kontrollierte an der deutschen Grenze bei Verdacht Fahrzeuge. Es gelte zu verhindern, dass „diese Person oder diese Personen unkontrolliert nach Deutschland einreisen“, sagte der Sprecher. Am Montagabend teilte die niederländische Polizei mit, dass man einen Verdächtigen festgenommen habe.