Kultur : „Reeserviert“-Konzert am Sonntag

„Reeserviert“-Konzert am Sonntag

Rees (RP) Am kommenden Sonntag, 15. September, um 17 Uhr findet das nächste „reeserviert“-Konzert statt. Im Reeser Bürgerhaus treten an jenem Nachmittag folgende Akteure auf: Mirjam Hardenberg (Cello, Sopran), Gabriele Natrop-Kepser (Sopran), Anja Speh (Klavier).

War da nicht mal was? Richtig. Schon im vergangenen Jahr war ein Konzert mit dem Titel „Aus dem Walde tritt die Nacht“ geplant. Der künstlerische Leiter der reeserviertKonzerte, Heiner Frost: „Wir hatten dieses Konzert schon im Herbst vergangenen Jahres im Programm. Eigentlich hatten wir es nicht nur geplant – es hat auch stattgefunden. Allerdings musste das Programm im letzten Augenblick geändert werden, da eine der Sängerinnen erkrankt war und nicht singen konnte. Aber: Aufgeschoben ist eben nicht aufgehoben.“

Am 15. September heißt es also nochmals „Aus dem Walde tritt die Nacht“. Der Titel stammt aus einem Lied von Richard Strauss (Die Nacht), das natürlich Teil des Programms ist. Heiner Frost: „Einige Teile des ursprünglichen Programms sind erhalten – ein paar Lieder wurden ausgetauscht.“ Genau genommen stehen nicht nur Lieder auf dem Programm. Mirjam Hardenberg ist nicht nur eine hervorragende Cellistin, sondern längst auch als Sopranistin sehr gefragt. „Das können wir natürlich bei der Programmgestaltung nutzen“, so Heiner Frost. Die Doppelbegabung der Kleverin ist kein Wunder: Mirjam Hardenbergs Mutter war Sängerin, der Vater Cellist. Heiner Frost: „Eigentlich sind die drei Damen ein Quartett – zumindest, wenn man zwei Sopranistinnen, eine Cellistin und eine Pianistin zählt.“