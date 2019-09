Politik : CDU regt mehr Ladestationen für E-Autos an

Die CDU will mehr Ladestationen für E-Autos in Rees. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Antrag: Verwaltung soll prüfen, ob weitere E-Ladestationen auf zentralen Parkplätzen möglich sind.

(RP) Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Rees beauftragt die Stadtverwaltung zu prüfen, in wie weit die Einrichtung von E-Ladestationen für Pkw an den „park and ride“ Parkplätzen an den Bahnhöfen im Stadtgebiet, sowie an auf den Zentralen Parkplätzen (insbesondere in den Ortsteilen) möglich ist und wie diese betrieben werden könnten. Die Ergebnisse mit Kosten- und Nutzendarstellung inkl. eines möglichen Umsetzungsplanes mit Zeitrahmen, sollen dem zuständigen Fachausschuss zur weiteren Beratung vorgelegt werden.