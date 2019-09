Politik : Klimanotstand: SPD wohl ohne Mehrheit

Emmerich CDU und BGE sind dagegen. Allerdings könnte es den Steingärten an den Kragen gehen.

Soll Emmerich den Klimanotstand ausrufen? Diese Frage wird am Mittwochabend die Emmericher Politik beantworten.

Auf dem Tisch liegt im Ratsausschuss für Stadtentwicklung (Beginn 17 Uhr im Ratssaal) der Antrag der Emmericher SPD-Fraktion. Sie will, dass die Stadt den Klimanotstand ausruft.

Projekt Blühstreifen und Wildblumenwiesen gibt es in Emmerich bereits. Die Stadtverwaltung hat mit ihren Betrieben 2017 begonnen, Wildwiesen anzulegen und auf Pestizide zu verzichten.

Im Rat fand sich dafür bisher keine Mehrheit. Weil die Sozialdemokraten das verstanden haben, wollte die SPD wenigstens eine Sondersitzung zum Thema Klima. Diese findet nun am Mittwoch statt. Dabei geht es nur um ein Thema: das Klima und alle Maßnahmen, die dafür in Emmerich bislang schon getroffen worden sind oder noch zu treffen sein werden.

Sollte sich doch eine Mehrheit für die SPD-Idee finden, sollen künftig alle Vorhaben auf ihre Klimaverträglichkeit hin überprüft werden. Dabei geht es zum Beispiel um Baumfällungen, Grünanlagen in der Stadt, Mobilitätsfragen oder den öffentlichen Personennahverkehr. Und mehr als das. „In der Folge können nur noch Maßnahmen genehmigt werden, die tatsächlich einen Beitrag zur Verbesserung des Klimas leisten“, formuliert die SPD.

In Emmerich soll zudem, so die SPD, ein Klimabeirat eingerichtet werden.

In Kleve ist bekanntlich bereits der Klimanotstand vom Rat ausgerufen worden. Neben einer gehörigen Portion Symbolik, die das Problem noch einmal deutlich benennen soll, kann das auch ein scharfes Schwert von politischen Kräften sein. So wurde in Kleve bereits darüber diskutiert, ob beispielsweise das sommerliche Höhenfeuerwerk im Stadtpark neben dem Tierpark noch erlaubt sein darf.