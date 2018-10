Novemberleuchten lockt mit Weltmeister-Feuerwerk

Elten Pyro-Weltmeister Hayo Wolff wird für viele Farben am Himmel sorgen. Zuvor gibts es an der Mühle viel zu entdecken.

An der Mühle am Möllenbolt wird am 28. Oktober zum sechsten Mal beim „Novemberleuchten“ eingeleuchtet. Dazu gibt es ein weltmeisterliches „Peng-Puff-Feuerwerk“. Denn der Emmericher Hayo Wolff, der neben dem Mühlen-Feuerwerk auch alljährlich das Lichterglanz-Feuerwerk zündet, ist am vergangenen Wochenende bei der Pyronale in Berlin Weltmeister der Feuerwerker geworden. Mit seiner achtköpfigen Mannschaft holte er sich den WM-Pokal.