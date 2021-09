Emmerich : Kunsthandwerker für das Novemberleuchten in Elten gesucht

Elten Das Leben wird wieder normaler. Und wir können uns darauf freuen, dass es in Elten wieder das Novemberleuchten geben wird. Dafür werden talentierten Menschen gesucht.

Nach langer Pause findet in diesem Jahr wieder das beliebte Novemberleuchten in Elten statt. Für den dazugehörigen Kunsthandwerkermarkt am Sonntag, 31. Oktober, von 11 bis 20 Uhr werden wieder Kunsthandwerker gesucht.

Wer möchte seine Handwerksarbeiten in einem gemütlichen Ambiente an der Mühle am Möllenbölt in Elten präsentieren? Die gemütliche Atmosphäre bringt die Besucher in vorweihnachtliche Stimmung. Angeboten werden auf dem Kunsthandwerkermarkt Gemälde, Filzsachen, Windlichter, Holzarbeiten und vieles mehr. Hiermit sind interessierte Hobbykünstler aufgerufen, ihre Werke beim Novemberleuchten zu präsentieren. Den großen Abschluss bildet um 20 Uhr das „Peng-Puff-Feuerwerk“.