Mehr als 700 Fans kommen nach Reees

Die Höhner auf der Bühne im Bürgerhaus. Am Niederrhein hat sich die Band längst ein Stammpublikum ersungen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Rees Die „Höhner“ spielten Samstag vor über 700 Zuhörern. Die Fans standen zwei Stunden vor dem Konzert schon an.

Am Samstag wurde es „kölsch“ im Bürgerhaus: Die „Höhner“ sorgten vor über 700 Gästen für Stimmung. Gerade das Stammpublikum kam dabei auf seine Kosten.

Zum inzwischen siebten Mal gab sich die Kultband aus der Domstadt in Rees die Ehre. Die Karten für das Konzert verkauften sich quasi von selbst, denn die Höhner haben sich am Niederrhein längst ein Stammpublikum erspielt. Die echten Fans standen schon zwei Stunden vor Konzertbeginn auf dem Marktplatz, um sich einen Platz in den vorderen Reihen zu sichern.