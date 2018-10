    BI glaubt nicht an Rohstoffmangel

Esserden Die Mitglieder von „Zukunft Esserden“ werfen den Firmen vor, das Thema „Rohstoffknappheit“ aufzubauschen, damit die Politik mehr Flächen ausweist und die Genehmigungsverfahren vereinfacht.

(rau) Die Bürgerinitiative Zukunft Esserden hat sich jetzt aktuell und schon einmal vor wenigen Wochen auf den Abgrabungsfeldern am Niederrhein umgesehen. Sie waren unter anderem in Bergswick, in Suderwick, in Bislich-Bergerfurth und Ginderich. „Weil wir widerlegen wollen, was uns die Kiesindustrie weiszumachen versucht“, sagt Melanie Gronau. Nämlich, dass es eine Rohstoffknappheit gibt. Verärgert ist die BI besonders über eine Aussage von Christian Strunk, Chef der Weseler Firmengruppe Hülskens, der beim WDR-Stadtgespräch im Juni in Rees behauptet hatte, dass auch schon mal Kieslaster hätten abgewiesen werden müssen, weil nicht ausreichend Rohstoffe vorhanden gewesen seien.