Kunst in Meerbusch : Freie Künstler in der Teloy-Mühle

Gisa Rosa, Vorsitzende des Vereins Freie Künstler Meerbusch, hängt in der Teloy-Mühle eine ihrer Arbeiten aus der Reihe „Physik und Malerei“. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Lank-Latum Am Sonntag, 5. September, wird in Lank-Latum die Jahresausstellung eröffnet. 16 Künstlerinnen und Künstler zeigen Malerei, Fotografie, Zeichnungen und Skulpturen.

Als Gisa Rosa die Position der Vorsitzenden des Vereins Freie Künstler Meerbusch übernahm, versprach sie, durch junge Gastkünstler verstärkt neue Ideen in den Kunstverein zu bringen. Deshalb sind bei der Jahresausstellung, die am Sonntag, 5. September, in der Teloy-Mühle eröffnet wird, auch Alwina Heinz (Jahrgang 1986) und Michael Falkenstein (Jahrgang 1971) mit einigen Werken dabei.

„Die Künstler haben an der Kunstakademie Düsseldorf bei Professor Grünfeld und Professor Klapheck studiert. Während Alwina Heinz existentielle Fragen in Zeichnungen darstellt, zeigt Michael Falkenstein in der Mühle ausschließlich Holzschnitte“, ergänzt Gisa Rosa. Sie selbst gibt als Künstlerin Einblick in Mischtechnik-Arbeiten, die durch das Auftragen und Abkratzen von Farben oder auch Sand und Kreide auf dem Bildträger entstehen: „Ich entscheide, ob das Bild fertig ist“, sagt sie.

Von Christa Schöppel sind Tuschezeichnungen zu sehen, die im Lockdown entstanden sind, und Susana Völker geht ebenfalls auf Corona und eine Zwangsquarantäne ein, die sie in Buenos Aires erlebt hat. Sie zeigt abstrakte Linien, Ebenen, Licht und Schatten. Ines Neuburg widmet sich dem Leben und dem andauernden Prozess der Bewegung, während Fred Landherr abstrakte Acrylbilder ausstellt. Die Erde aus dem heimischen Tagebau dagegen ist das Material, das Karin Gier nutzt, um Wurzelbilder entstehen zu lassen. Das Wurzelwerk eines umgestürzten Baums hat sie dabei inspiriert.

Marita Mülders weiß die Naturmaterialien ebenso zu schätzen. Sie zeigt „Schutzengel“ aus Ton und „Bronze-Figuren“. Beeindruckend sind auch die Bodenskulpturen von Peter Giebel. Er sieht seine Entwürfe als kreatives Endprodukt und zeigt an einigen zur Skulptur gewordenen Straßenkanaldeckeln, wie das wirkt. Uta Maaß-Schröders Collagen dagegen sind beispielhaft dafür, wie vielseitig das Kunstspektrum der Freien Künstler Meerbusch ist. Aus Aquarellpapierteilen fertigt sie Köpfe von bekannten Persönlichkeiten als Karikatur, während sich die Malerei von Mathilde C. Jaeger durch eine eigene Farb-Formensprache abhebt.

Wer in fremde Kulturen eintauchen möchte, kann das beim Betrachten der Acryl-Arbeiten von Barbara Bredelin tun. Sie arbeitet Orte auf, die sie verinnerlicht hat, beispielsweise Chile, wo sie als Kind lebte. Um „Gespalten“ und „Verbunden“ aber geht’s bei Lilo Jusczyk, die für die bildliche Darstellung zwei Kugeln nutzt, während Hildegunde Zeunert auf kreative Art Fotografien gespiegelt zu neuen Kunstwerken zusammenfügt. Für die Erhaltung vieler manueller Fähigkeiten neben den zunehmenden elektronischen Möglichkeiten plädiert Thomas Fugmann und zeigt in Aquarell „David trifft Venus II“. In der Ausstellung wird auch an den 2015 verstorbenen Philipp von Canstein als Gründer der Künstler-Vereinigung gedacht. Gisa Rosa aber verspricht: „Für unsere gemeinsame Zukunft werde ich die Interaktion mit jüngeren Künstlern anregen.“