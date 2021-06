Vor Auto gelaufen : Mädchen (11) bei Unfall in Haffen schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber (Symbolbild) wurde die Elfjährige in ein Krankenhaus geflogen. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

HAFFEN Bei einem Unfall auf der Deichstraße in Haffen ist am Montagmorgen ein Mädchen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei schwebt die Elfjährige nicht in Lebensgefahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken