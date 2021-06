Vorfall in Schwalmtal : 19-Jähriger bei Unfall verletzt

Vorfall in Schwalmtal

Der Kradfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Schwalmtal Noch weiß die Polizei nicht, warum der 19-jährige Motorradfahrer gestürzt ist. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Mit schweren Verletzungen musste ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Essen nach einem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war er mit einem Begleiter, der hinter ihm fuhr, am Sonntag gegen 14.15 Uhr auf der L371 in Richtung A52 bei Schwalmtal unterwegs. Laut dessen Aussage habe der Kradfahrer aus unbekannten Gründen plötzlich gebremst und sei gestürzt.