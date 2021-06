Emmerich : Notarzt ruft die Polizei

Emmerich Die Polizei ist am Sonntag vom Rettungsdienst gerufen worden, damit ihr Einsatz geordnet stattfinden konnte. Der Vorfall sorgte in den sozialen Netzwerken für Aufregung.

Zuvor war der Notarzt gegen 13 Uhr zu einem internistischen Notfall an der Straße Am Flachsacker gerufen worden. Die Reanimierungsversuche bei dem Mann blieben erfolglos, was zu heftigen emotionalen Ausbrüchen in der jesidischen Familie führte, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. In der Folge waren mehrere Streifenwagen der Polizei vor Ort. Die letzten Beamten verließen den Ort des Geschehens um 19.20 Uhr.