Zusammenstoß mit Pkw : Kradfahrer (30) bei Unfall in Mehr schwer verletzt

REES-mehr Ein Motorradfahrer aus Köln ist in Rees-Mehr mit einem Pkw aus Wesel zusammengestoßen, der links abbiegen wollte. Der 30 Jahre alte Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

(RP) Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Samstagmittag im Reeser Ortsteil Mehr ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, war der 30-jährige Kradfahrer aus Köln um kurz vor 13 Uhr auf der Bislicher Straße in Fahrtrichtung Deichstraße und Haffen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein von der Deichstraße kommender 64 Jahre Mann aus Wesel mit seinem VW nach links in die Galaystraße abbiegen und kollidierte dabei mit dem in diesem Moment entgegen kommenden 30-jährigen Motorradfahrer.