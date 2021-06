Unfall in Remscheid : Rollerfahrer schwer verletzt in Klinik geflogen

Remscheid Ein etwa 80 Jahre alter Rollerfahrer ist am Montag bei einem Unfall in Remscheid so schwer verletzt worden, dass ihn ein Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Bochum fliegen musste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach Auskunft der Polizei Wuppertal stieß der Rollerfahrer gegen 11 Uhr beim Abbiegen von der Hastener Straße in die Richardstraße mit einem Auto zusammen. Ob Lebensgefahr besteht, ist derzeit nicht bekannt.

Für die Unfallaufnahme wurde die Straße für etwa eine Stunde bis kurz vor 12 Uhr gesperrt, der Verkehr staute sich.

(irz)