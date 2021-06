Emmerich : Gefährlicher Leichtsinn - Junger Mann im Altkleider-Container

Symbolbild. Foto: Klaus Nikolei

Emmerich Das hätte schlimm enden können. Die Feuerwehr befreit einen jungen Mann aus einem Altkleidercontainer in Emmerich. Vor wenigen Tagen starb in Düsseldorf ein Mann in ähnlicher Lage.

Die Feuerwehr brauchte keine fünf Minuten, um ihn aus dem Container zu holen. Doch der junge Mann dürfte den Schrecken seines Lebens bekommen haben.

Er war am Freitagabend an der Speelberger Straße in einen Altkleidercontainer geklettert und kam nicht wieder hinaus.

Die Polizei war bereits vor Ort, als die Feuerwehr um 20.23 Uhr zum Container fuhr. Die Feuerwehr hebelte den Container mit einem Brechwerkzeug auf.

Fälle dieser Art häufen sich. Nicht nur in Emmerich, wo die Polizei im vergangenen Jahr auf einen jungen Rumänen aufmerksam geworden war, der in der Nähe vom Dänischen Bettenlager an der s-Heerenberger Straße in einem Container feststeckte. Er habe dort, so erklärte er später, nach seinen privaten Sachen gesucht.

Gelegentlich handelt es sich bei diesen Fällen einfach um Diebstahl. So wie im März in Isselburg. Dort hatten Unbekannte an einem Sonntag in Isselburg einen Altkleidercontainer geplündert. Dabei gingen nach Angaben der Polizei die Täter nicht gerade leise vor, denn die verdächtigen Geräusche machten einen Zeugen um kurz nach 22 Uhr auf das Geschehen aufmerksam. Abgespielt hatte es sich an der Straße Högerdeich. Drei Männer und zwei Frauen sollen sich daran beteiligt haben, den Container zu leeren.

Die Unbekannten hätten dazu eine Frau in den Container gehoben. Während die Diebin Altkleidersäcke hinauswarf, sortierten ihre Komplizen auf der Straße die Beute. Die Mitglieder der Diebesbande sollen zwischen 18 und 30 Jahre alt gewesen sein.

Tragisch endete der Versuch an Kleidung zu kommen, vor wenigen Tagen für einen Mann in Düsseldorf. Er war im Einwurfschacht eines Altkleidercontainers eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte ihn zwar befreien, doch trotz schneller Reanimationsmaßnahmen starb der 41-Jährige wenig später in einer Klinik.