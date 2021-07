Lebenshilfe in Rees-Groin : Moderne Technik statt Energieschleuder

Lebenshilfe in Rees-Groin

Rees-Groin Die Lebenshilfe Unterer Niederrhein investiert 750.000 Euro für energieeffiziente Pellets-Öfen mit einem Blockheizkraftwerk auf ihrem Campus in Groin.

(RP) Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind auch bei der Lebenshilfe Unterer Niederrhein wichtige Themen. Deshalb wird jetzt die Heizungsanlage für den kompletten Campus in Groin – hier stehen ein Dutzend Gebäude, ein zusätzliches Verwaltungsgebäude ist in Planung – erneuert. „Unsere Anlage ist in die Jahre gekommen“, erklärt Johannes Kösters, Facility Manager bei der Lebenshilfe und Projektleiter für das Vorhaben, „Sie ist mittlerweile 36 Jahre alt und man kann sie als regelrechte Energieschleuder bezeichnen.“