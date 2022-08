Am Autobahnrastplatz : Über 5 Kilo Kokain im Gepäck

MILLINGEN Bei einer Kontrolle hat die Bundespolizei einen Drogenschmuggler festgenommen. Der Mann hatte in seinem Auto mehr als 5 Kilo Kokain und Bargeld versteckt.

(RP) Bereits am vergangenen Donnerstag überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam der niederländisch-königlichen Marechaussee und der Bundespolizei auf der A 3 am Rastplatz in Höhe Rees-Millingen einen 48-jährigen Slowenen als Fahrer eines Citroen DS 5. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Unregelmäßigkeiten an der Mittelkonsole im Fahrzeug fest.