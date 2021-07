Emmerich : Testzentrum am Willibrord-Spital schließt zum 12. Juli

Testzentrum am Willibrord-Spital schließt zum 12. Juli

Emmerich Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht nach der langen Zeit der Pandemie. Zu Beginn lag die Zahl der Tests täglich bei 200. Jetzt sind es 20 bis 30 pro Tag.

Das Bürger-Testzentrum am St. Willibrord-Spital Emmerich für kostenlose Corona-Schnelltests wird zum 12. Juli bis auf Weiteres geschlossen. Maßgeblich für diese Entscheidung sind die sinkende Nachfrage sowie ein höherer administrativer Aufwand. Die Schließung des Bürger-Testzentrums erfolgt in Absprache mit dem Kreis Kleve, in dessen Auftrag das Krankenhaus die Einrichtung mit eigenem Personal (bis zu vier Personen täglich) betrieben hat. Auch die Kassenärztliche Vereinigung ist informiert.