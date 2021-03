Land fördert Emmerich : Kultur geht aufs Land: Geld für Borghees

Blick auf das Schlösschen in Emmerich. Foto: privat/Daniela Schlutz

BORGHEES „Dritte Orte“ nennt sich ein Förderprogramm des Landes. Einen Zuschuss gibt es daraus für die Kulturtreibenden in Borghees. Neu gestaltet werden soll der Garten der historischen Anlage.

Am 28. Mai gibt es eine Feier für geladene Gäste, danach finden verschiedene kulturelle Veranstaltungen statt – ohne Sommerpause.

Mit im Team ist der Planer Friedrich Altzweig von einem Fachbüro in Köln. Er unterstützte bereits Projekte am Nonnenplatz und der Rheinpromenade und wird dieses Konzept planungsrechtlich mit seinem Know-How begleiten.

Der Außenbereich wird mit „Schlechtwetter Hoekjes“ ausgestattet. Für Veranstaltungen stehen das Schlösschen Café, die mobile Theke der Kulturscheune oder auch einfach der Wasserkocher zur Verfügung. Catharinas KulturgARTen steht allen offen. Vereine, die am „Dritten Ort“ tätig sein wollen, können die drei Bereiche nutzen. Schulklassen können beim Wandertag im Wald hier eine Rast einlegen oder auch Aktionen planen. Eine Instagram-Bühne lädt zum Fotografieren und „sich in Szene setzen“ ein, aus den Angeboten im Garten lässt sich vielleicht ein leckerer Salat herstellen. Auch die verschiedenen Jugend- und Kinder-Theatergruppen oder FANTA 10 können hier mitten in der Natur ihrem Hobby nachgehen.