Kostenpflichtiger Inhalt: Politik soll Grundsatzentscheidung fällen : Bekommt Haldern einen Bestattungswald?

Ein kleines Namensschild mit den Geburts- und Sterbedaten hängt am Baumstamm in einem Begräbniswald.

Haldern/Rees Die Politik in Rees muss entscheiden, ob sie einem Begräbniswald in Haldern zustimmt, der von privater Hand betrieben wird. Das neue Angebot, das auch dem Trend in Rees entspricht, würde allerdings die Friedhofsgebühren verteuern.