Im Kreis Kleve fielen Bäume auf die Straße : Sturm fegt über den Niederrhein

Foto: Latzel 5 Bilder Orkan wirft Bäume um

Kreis Kleve Sturm „Klaus“ fegt immer noch mit hoher Geschwindigkeit über den Kreis Kleve hinweg. Der Orkan knickte einige Bäume um, in den nächsten Tagen soll es Aprilwetter geben.

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Seit vielen Jahrzehnten stehen die Pappeln an der Alten Bislicher Straße in Rees-Mehr dicht an dicht. Jetzt ist eine große Schneise in der Allee. Sturm „Klaus“ fegte auch über den Niederrhein hinweg und ließ zwei große Bäume an der Alten Bislicher Straße umknicken und auf die Straße krachen. Glücklicherweise ist nach bisherigen Informationen dabei nichts weiter passiert.

Auch an anderen Stellen fielen in der Region durch den Sturm Bäume um. Zu einem Einsatz mussten Polizei und Feuerwehr nach Kervenheim ausrücken. Hier war ebenfalls ein Baum auf die Fahrbahn gefallen. Die Feuerwehr musste den Baum auf der Schloss Wissener Straße zersägen und entfernen, berichtet die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten aber schnell wieder abrücken.

Die Bäume liegen quer über die Alten Bislicher Straße. Foto: Latzel

Insgesamt spricht die Polizei allerdings bislang von einer eher ruhigen Nacht zu Samstag im Kreis Kleve. Auch Donnerstag und Freitag hielten sich die Schäden laut Polizei in Grenzen. 21 Einsätze wurden gezählt. Von einer eher ruhigen Lage sprach bislang auch die Feuerwehr.

Am Samstag soll es allerdings laut den Experten weiter stürmisch bleiben. Die Wetterdienste melden Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Stundenkilometer, anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss sogar mit schweren Sturmböen um 95 Kilometer gerechnet werden.