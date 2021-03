Corona-Maßnahmen im Kreis Kleve : Öffnen – oder doch alles schließen?

Auch die Geschäfte in der Klever Fußgängerzone öffnen wieder. Foto: Markus van Offern (mvo)

Sollen angesichts steigender Inzidenz-Werte die Lockerungen im Kreis Kleve aufgehoben werden? Gute Gründe haben beide Seiten. Derweil findet ein neues Wort Einzug in unseren Wortschatz: Impfneid.

Landrätin Silke Gorißen und die Bürgermeister im Kreis Kleve stehen vor einer schweren Entscheidung: Die Lockerungen angesichts absehbar steigender Inzidenzen zurücknehmen – oder erst einmal bei dem bleiben, was kürzlich beschlossen wurde? Der Druck kommt von allen Seiten: Der Handel will eine Perspektive und nach wenigen Tagen der Öffnung nicht wieder schließen müssen. Und auch viele Bürger genießen es derzeit, einfach mal wieder ins Museum oder ins Möbelhaus gehen zu können. Nach vorheriger Terminvereinbarung zwar, aber immerhin. Und: Wenn im Kreis Kleve die Geschäfte schließen, diese bei allen Nachbarn aber noch geöffnet sind – verlagert sich das Geschehen dann nicht einfach nur?

Auf der anderen Seite stehen jene, die warnen, dass die Lockerungen zum jetzigen Zeitpunkt das genau Falsche seien. Und auch die ein oder anderen Eltern dürften – bei aller Erleichterung darüber, dass das Homeschooling zumindest zeitweise ein Ende findet – ein mulmiges Gefühl dabei haben, ihre Kinder ab Montag wieder in den Präsenzunterricht an den weiterführenden Schulen zu schicken. Wer hat recht, wer unrecht? Und wann ist was das Richtige?