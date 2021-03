Schulzentrum am Westring : Überraschende Schäden am Dach

Dieses Bild zeigt den Rohbau für die neue Einfeldturnhalle. Die alte Turnhalle liegt dahinter. Foto: Markus Balser

REES Das Projekt Sporthallen-Sanierung und -Neubau am Schulzentrum wird teurer als gedacht. Bei Arbeiten an der alten Halle wurden Schäden am Dach bemerkt.

Der Bau der neuen Turnhalle am Reeser Schulzentrum schreitet sichtbar voran. Damit verbunden ist auch die Sanierung der alten Sporthalle der Realschule. Doch dabei gab es jetzt eine unangenehme Überraschung. Denn als auf dem Flachdach der Halle neue Notabläufe installiert werden sollten, stellte sich heraus, dass die Dachhaut in den letzten Monaten offenbar stark gelitten hatte. „Sie ist wellig und rissig geworden. Das war vor einem Jahr noch nicht so“, teilte Bauamtsleiterin Elke Strede am Donnerstag dem Rat mit. Das Problem sei erst am Mittwoch festgestellt worden. Strede bat den Rat deshalb darum, noch für dieses Haushaltsjahr Geld für einen Komplettaustausch der Dachhaut zur Verfügung zu stellen. 100.000 Euro kostet die gesamte Maßnahme, die eile, weil für April bereits die Innen-Sanierung der Halle anstehe. „Wir müssen die Maßnahme deshalb unverzüglich ausschreiben“, erklärte die Bauamtsleiterin.

Der Rat gab für die Maßnahme grünes Licht. Auch deshalb, weil Kämmerer Andreas Mai versicherte, dass sich die Investition abschreiben ließe. „Wenn wir jetzt Stückwerk machen und das ganze zeitlich strecken würden, wäre das anders. Dann gilt die Summe als Aufwendung und würde voll zum Tragen kommen“, so Mai.