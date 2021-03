In der Raiffeisenhalle : Schnelltestzentrum für Rees öffnet am 26. März

Ab kommender Woche gibt es auch in Rees kostenlose Schnelltests in einem Testzentrum. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

REES Termine für die kostenlosen Schnelltests können ab dem 23. März vereinbart werden. Beschränkte Kontingente gibt es nicht. Die Zahl der Infektionen ist in Rees wieder deutlich gestiegen.

(RP) Die Firma Rennecke-medic aus Emmerich ist der Betreiber des Bürger-Testzentrums in Rees. Ab Freitag, 26. März, 9 Uhr, öffnet das Testzentrum in der Raiffeisenhalle an der Empeler Straße 110 in Rees seine Türen. Symptomfreie Personen können sich dort nach vorheriger Terminvergabe unter www.testzentrum-rees.de schnelltesten lassen.

Gut zu wissen: Die Tests sind kostenlos. Eine Beschränkung oder ein Test-Kontingent je Bürger gibt es nicht. Das Testzentrum Rees ist montags bis samstags morgens von 9 bis 12 Uhr sowie nachmittags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Terminvereinbarungen können ab kommenden Dienstag, 23. März, getroffen werden.

Negativ getestete Menschen erhalten vor Ort oder per Mail eine Bescheinigung. Positiv getestete Menschen müssen sich unverzüglich in Quarantäne begeben und das Ergebnis mit einem PCR-Test bestätigen lassen.

Fragen sowie Terminvereinbarungen können auch per E-mail unter info@rennecke-medic.de oder ab dem 23. März über die Mobilnummer 0176 46789214 (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr) an die Betreiber gerichtet werden. Neben den Parkmöglichkeiten vor dem Testzentrum, können in Absprache mit der Firma Borgers Baustoffe GmbH auch die Parkplätze des Baumarktes, Max-Planck-Straße 6, mit genutzt werden.

„Die Firma Rennecke-medic hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, sodass wir jetzt auch in Rees ein breites Testangebot vorhalten können“, bedankte sich Bürgermeister Christoph Gerwers für die Arbeit des Unternehmens. Gleichzeitig hob Gerwers auch die Beratung durch die Reeser Apotheker und Ärzte hervor. „Die Apotheker und Ärzte haben uns in einem Abstimmungsgespräch wertvolle Hinweise gegeben und darüber hinaus ihre Unterstützung angeboten“, so Gerwers weiter.