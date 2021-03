Kostenpflichtiger Inhalt: In der Eissporthalle Neuss : So funktioniert das Bürger-Testzentrum

Marc Dietrich, Geschäftsführer des Kreisverbandes Neuss des Deutschen Roten Kreuzes, führt einen Antigen-Schnelltest durch. Foto: Sebastian Kalenberg

Neuss Am Donnerstag nahm das neue Corona-Testzentrum des Rhein-Kreises in der Neusser Eissporthalle seine Arbeit auf. Was sich der Kreis von der Anlaufstelle erhofft und wie sich jeder Bürger dort kostenfrei testen lassen kann.