Kampf gegen das Coronavirus : Straelen eröffnet Zentrum für Corona-Tests

Straelen Im Fitnessbad „Wasserstraelen“ können ab sofort alle Bürger, die symptomfrei sind, gegen Vorlage des Personalausweises einen kostenlosen Corona-Schnelltest vornehmen.

Im Fitnessbad „Wasserstraelen“ an der Lingsforter Straße öffnet am Donnerstag, 18. März, ein Corona-Schnelltestzentrum. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Dort können sich Bürger kostenfrei testen lassen. Die Stadt eröffnet das Zentrum „Straelen testet“ in Zusammenarbeit mit der Bad-Betreibergesellschaft Aqua Fit GmbH sowie der Adler-Apotheke und der Markt-Apotheke.