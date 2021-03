Emmerich : Corona-Test: Termine auch ohne Internet

Schnelltests sorgen für Sicherheit. In Emmerich nimmt das Testzentrum heute seinen Betrieb auf. Foto: Norbert Prümen

Emmerich Die Corona-Schnelltests werden nachgefragt. Termine gibt es nur online. Aber: Wer keinen Anschluss hat, bekommt Hilfe in der Sonnen-Apotheke und in der Stern-Apotheke.

Wer einen Termin beim Corona-Testzentrum im Schützenhaus Kapaunenberg vereinbaren möchte und über kein Internet verfügt, kann auf Hilfe hoffen. Das haben die Betreiber des Zentrums mitgeteilt, nachdem sich mehrere Leser an die RP-Redaktion gewandt hatten. Sie verfügen über kein Internet, wollen den Test aber gerne machen. Die Betreiber hatten am Dienstag mitgeteilt, dass Tests per Internet vereinbart werden können.