Zuschüsse und Hilfe von Profis : Warum es sich jetzt lohnt, in Emmerich ein Geschäft zu eröffnen

Emmerich Ein Förderprogramm ist wie auf Emmerich zugeschnitten. Wer einen eigenen Laden in der Innenstadt aufmachen will, bekommt Unterstützung auf verschiedenste Weise und geht kein Risiko ein.

Junge Leute, die sich mit einer Geschäftsidee in einem Leerstand der Innenstadt versuchen, ohne viel Miete zahlen zu müssen. Gebäude in der City, die von der Stadt vor Spekulanten gerettet werden. Neuer Schwung für den Handel, weil die Stadt in der Fußgängerzone dafür sorgt, dass große Ketten Interesse an Emmerich bekommen. Das sind Ideen, die der Emmericher Rat schon auf den Weg gebracht hat mit dem Sondervermögen über zehn Millionen Euro. Davon ist beispielsweise der Bahnhof gekauft worden und die alte Post.