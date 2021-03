In Hasselt : Corona-Testzentrum in Bedburg-Hau startet Donnerstag

Corona-Testzentrum in Bedburg-Hau startet Donnerstag

In Hasselt

Bedburg-Hau Auch in der Gemeinde Bedburg-Hau eröffnet ein Corona-Testzentrum. Nun ist klar, wo und wann sich die Menschen einem Schnelltest unterziehen können. Ab Donnerstag geht es schon los.

In der Gemeinde Bedburg-Hau eröffnet am 18. März um 9 Uhr die Firma de Haan Seminare als Betreiberin der Einrichtung in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung eine Corona-Teststelle im Ortsteil Hasselt, Bedburger Weide 6, im Gebäude der ehemaligen Aldi-Filiale.