Corona-Pandemie in Düsseldorf : Freiwillige Helfer für Schnelltests in Altenheimen gesucht

Schnelltest im Seniorenheim (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Damit Senioren in Düsseldorfer Pflegeheimen an Ostern Besuch bekommen können, werden freiwillige Helfer für Corona-Schnelltests gesucht. Ein Einsatz der Bundeswehr in den Einrichtungen wurde zudem verlängert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Pflegeeinrichtung darf nur betreten, wer einen negativen Corona-Test vorgelegen kann. Darum bieten viele Seniorenheime vor Ort einen Schnelltest an. Damit Besuche auch an Ostern möglich sind, wurde der Einsatz der Bundeswehr in den Einrichtungen verlängert und es werden freiwillige Helfer gesucht.

Interessierte sollten mindestens 18 Jahre alt sein, nicht zu einer Risikogruppe gehören und über gute Deutschkenntnisse verfügen, heißt es von der Stadt Düsseldorf. Sie sollten in guter körperlicher Verfassung sein, sodass sie in Schutzkleidung arbeiten können. Außerdem sollten sie Empathie im Umgang mit alten, kranken und behinderten Menschen besitzen und Freude an einer Arbeit haben, die Sorgfalt und Genauigkeit erfordert.

Alle Freiwilligen werden vorab vom Deutschen Roten Kreuz auf ihre Aufgabe vorbereitet. Der Einsatz kann in Vollzeit, Teilzeit oder auch stundenweise ausgeübt werden. Er wird mit bis zu 20 Euro pro Stunde vergütet.

Interessierte sollten sich an die Bundesagentur für Arbeit wenden, die in Austausch mit dem Amt für Soziales steht. Ausführliche Informationen sind unter www.arbeitsagentur.de/corona-testhilfe, per Telefon unter 0800 4555532 (gebührenfreie Hotline, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr) verfügbar. Eine Anmeldung ist auch unter www.freiwilligenregister-nrw.de möglich.

Damit Besuche an den Ostertagen möglich sind, wurde zudem der Einsatz der Bundeswehr in den Pflegeeinrichtungen bis einschließlich Ostermontag verlängert. Seit etwa einem Monat sind 63 Soldatinnen und Soldaten in Düsseldorf im Einsatz. 43 von ihnen helfen in 30 Pflegeeinrichtungen bei den Schnelltests, 20 sind in der Kontaktpersonennachverfolgung eingesetzt.

(veke)