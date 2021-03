Kostenpflichtiger Inhalt: Es soll zwei Schnelltest- Zentren geben : Corona-Schnelltests bald auch in Monheim

In Monheim soll es bald zwei Schnelltest-Zentren geben, in denen geschultes Personal die Abstriche vornimmt. Foto: dpa/Matthias Balk

Monheim Voraussichtlich Anfang kommender Woche sollen in Baumberg, auf dem früheren Marktplatz an der Geschwister-Scholl-Straße, sowie am Rande der Monheimer Altstadt zwei Schnelltest- Zentren eröffnen.