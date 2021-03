Umfrageergebnis : Fahrradklima 2020: Rees kommt auf den siebten Platz

Rees Beim Fahrradklimatest 2020 gaben die Radfahrer Rees die Note 3,09. Bundesweit landet die Stadt in ihrer Kategorie auf den vorderen Plätzen. Kritikpunkte gibt es aber auch.

Im Vergleich zum Jahr 2018, in dem die Stadt mit der Note 2,95 sogar einen dritten Platz erzielte und Bürgermeister Christoph Gerwers in Berlin aus der Hand von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und dem Vorsitzenden des ADFC , Ulrich Syberg, die Auszeichnung entgegennehmen konnte, verschlechterte sich Rees zwar um vier Plätze, blieb aber unter den besten zehn Städten Deutschlands.

Georg Messing, Fahrradbeauftragter der Stadt Rees, freute sich: „Das gute Ergebnis ist Ansporn für uns, noch fahrradfreundlicher und besser zu werden.“ Die Stadt werde sich jetzt intensiv im Detail mit den Umfrageergebnissen, immerhin nahmen 152 Personen an der Befragung in Rees teil, beschäftigen. Besonders gut bewerteten die Teilnehmenden die Wegweisung und die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer, während die Stadt bei der Ampelschaltung für Radfahrer und Fahrradmitnahme im öffentlichen Verkehr nur auf eine Note von 4,0 kam. Kein Wunder, denn bei diesen Themen kann die Stadt nicht selber tätig werden, sondern muss und will, so Messing, beim Landesbetrieb Straßen NRW und beim Kreis Kleve beziehungsweise beim VRR noch vorstellig werden.