Nach Drohung von CDU und BGE : Greensill-Sitzung in Emmerich: Hinze streicht alle anderen Themen

Emmerich Was ist eine Sondersitzung zu einem Krisenthema, wenn plötzlich noch jede Menge andere Punkt auf der Tagesordnung auftauchen? Genau: keine Sondersitzung mehr. Doch das Kalkül ist nicht aufgegangen.

Die Emmericher Politik wird sich am kommenden Dienstag, 23. März, in der Greensill-Sondersitzung ausschließlich mit diesem Thema befassen.

Die Sitzung beginnt am Dienstag um 18 Uhr. Allerdings nicht in der Aula der Gesamtschule, wie ursprünglich geplant, sondern in der Dreifach-Turnhalle des Gymnasiums. So soll sichergestellt sein, dass auch viele Besucher unter Beachtung des Corona-Mindestabstands an der Debatte um den drohenden Verlust von sechs Millionen Euro teilnehmen können. Reservierungen oder Tickets wegen Corona sind nicht möglich.