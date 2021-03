„Viele Schwachpunkte“ : Grüne wollen mehr Maßnahmen für Radfahrer

REES Die Grünen erneuern ihre Kritik an den Zuständen für Fahrradfahrer in Rees. Das gute Ergebnis des Fahrradklimatests halten sie nicht für aussagekräftig.

„Wenn wir das Ergebnis näher betrachten, dann ist dieser siebte Platz nicht mehr so beeindruckend. Zuerst einmal belegte Rees beim letzten Vergleich im Jahr 2018 den dritten Rang und ist somit abgerutscht. Das wirklich Bemerkenswerte aber ist, dass damals nur 49 Personen an der Befragung teilgenommen haben. Man kann stark bezweifeln, dass diese Teilnehmerzahl wirklich repräsentativ für über 20.000 Menschen war. Weiterhin haben in diesem Jahr zwar mehr Menschen teilgenommen, aber es waren immer noch nur 152. Auch diese Anzahl halten wir nicht für repräsentativ“, so die Grünen in einer Pressemitteilung.