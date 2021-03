„Stunde der Erde“ : Warum Emmerich das Licht an der Brücke ausknipst

EMMERICH Lange hat der damalige Bürgermeister Johannes Diks dafür gekämpft, dass die Rheinbrücke angestrahlt wird. Sein Nachfolger freut sich, dass sie für ein Wochenende dunkel bleibt.

Auf die Aktion hat jetzt die Emmericher Stadtverwaltung hingewiesen, weil sich Emmerich in diesem Jahr beteiligt. In der Pressemitteilung heißt es: „Im Rahmen dieser weltweit größten Umwelt- und Klimaschutzaktion gehen am Big Ben in London, am Brandenburger Tor in Berlin oder am Eifelturm in Paris die Lichter aus.“