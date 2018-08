Haldern Pop: So wird das Gelände für das Festival fit gemacht

Haldern Die Bühne des Haldern-Pop-Festivals hat sich über die Jahre immer wieder verändert. Seit dem ersten Open Air zeichnet Dirk Schmidt-Enzmann für die Bauten verantwortlich, die bis heute werbefreie Zone bleibt.

Sie spielt nur eine Nebenrolle und hat trotzdem tragende Funktion. Sie ist nur eine Plattform und dennoch wichtiger Bestandteil der Außendarstellung des Haldern-Pop-Festivals. Wenn es am 9. August in seine 35. Auflage geht, werden die Fans wieder vor ihr stehen und sich wie zuhause fühlen können. Die Bühne des Haldern Pop, „ein bisschen ist das auch unser Wohnzimmer“, sagt Organisator Stefan Reichmann.

Das Festival und seine Bühnen – das ist eine dieser typischen Haldern-Geschichten. Nicht nur, dass sie eine der wenigen großen Festival-Bühnen ist, die bis heute werbefrei geblieben ist, schon allein der Aufbau ist ein festes Ritual. Hier packt das Dorf mit an, hier wurden und werden Freundschaften geschlossen. Eine Freundschaft, die dem vorausging, dauert schon seit über drei Jahrzehnten an: Seit dem ersten Open Air auf dem Reitplatz zeichnet Dirk Schmidt-Enzmann für die Bühne verantwortlich.

Rückblende: Bereits als das Haldern Pop noch eine „Sause“ und kein Festival war, hatten Stefan Reichmann und seine Freunde von einer echten Bühne und Liveauftritten mit Bands geträumt. Dass es dazu kam, da half auch der Zufall kräftig mit. Auf der Berufsschule hatte Reichmann von den Fähigkeiten Dirk Schmidt-Enzmanns gehört, der in legendären Schuppen der Region für Sound und Licht sorgte, und ihn gleich kontaktiert. Der heutige Geschäftsführer der Willicher Firma Media Spectrum hatte zwar noch nie eine Konzertbühne gebaut, aber nach einem ersten Treffen sofort zugesagt. Der neue Mitstreiter sorgte für die Technik und Bühnenaufbauten, das eigentliche Bühnenpodest schreinerten die Haldern-Pop-Macher aus einem Dachstuhl und alten A-Trägern zusammen. Doch schon beim nächsten Open Air war die Bühne professioneller, diesmal auch ganz in den Händen von Schmidt-Enzmann.

Für das Publikum ist allerdings nur ein Teil der Bauten sichtbar. Das an sich Entscheidende spielt sich im Verborgenen ab. Denn die Bühne ist aufgrund der beengten Verhältnisse auf dem alten Reitplatz so konzipiert, dass möglichst jeder Meter zum optimalen Auf- und Abbau der Technik genutzt werden kann. Was über die Jahre nicht gerade einfacher geworden ist. „Die Bands kommen mit immer mehr Equipment. Das macht die Sache komplizierter“, erklärt Schmidt-Enzmann. Daher auch die Tiefe von 12 Metern. Auf die kommt’s an. Sie bietet den Raum, der notwendig ist, um die Umbauphasen möglichst kurz zu halten.