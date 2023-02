Haldern Pop Festival Tom Odell kommt nach Haldern zurück

Der Festival-Kurator kann auch mit anderen Entwicklungen zufrieden sein. Wie berichtet, hat sich Haldern Pop neue Ticket-Strukturen ausgedacht. Es gibt sie nun in drei Kategorien. Die reguläre Eintrittskarte für alle drei Tage heißt „Heute-Ticket“. Es kostet mit 162,80 Euro genauso viel wie das Komplett-Ticket für das gesamte Festival im letzten Jahr. Das „Gestern-Ticket“ richtet sich an Schüler, Studenten und Auszubildende und ist 30 Euro günstiger. Diese Karten gibt es nur, so lange der Vorrat reicht. Ihre Verfügbarkeit erhöht sich automatisch durch Verkäufe des „Morgen-Tickets“, das sich an Konzertbesucher richtet, die mit einem um 30 Euro teureren Eintrittspreis (192,80 Euro) freiwillig die günstigeren Karten subventionieren wollen.