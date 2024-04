Ehre für das Tanztheater Wuppertal Charmatz wird künstlerischer Komplize fürs Festival d’Avignon

Charmatz, Spezialist für Gruppenchoreografien, die er gerne im öffentlichen Raum aufführt (zuletzt „Wundertal“ in Wuppertal), wird in einem Fußballstadion in Avignon für sein neues Werk „Cercles“ eine Partitur aus Kreistänzen mit einer Gruppe von 200 Tanzbegeisterten erarbeiten. Dieses Werk wird mit lokalen Teilnehmern auch am 22. September in Wuppertal zu sehen sein. Außerdem präsentiert der Tänzer und Choreograf in Avignon eine immersive Version von Pina Bauschs Klassiker „Café Müller“ unter dem Titel „Forever“, bei der der Zuschauer selbst eintauchen kann in die Choreografie, um über Zeit und Raum nachzudenken.