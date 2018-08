Haldern Pop: Die Alben der Bands im Check

Haldern Redaktionsleiter Sebastian Peters hat sich die Alben der Bands angehört. Sein Urteil:

Marlon Williams - Make Way For Love

Jeder Musikfan wird beim Neuseeländer Marlon Williams für die erste Spontanassoziation nur fünf Sekunden benötigen: Elvis. Eine Stimme wie Pomade. Liebeskummerlieder hat er auf seinem Zweitwerk eingesungen, die Songs gelten einer Gegangenen, der Neuseeländerin Aldous Harding. Wenn die Trennung für was gut war, dann vielleicht für den Beginn einer großen Karriere, denn eine solche will man Williams nach dem Hören dieser Songs prophezeien. Die Songstrukturen sind manchmal bei Radiohead geborgt, gesanglich ist das eine Retroreise. Williams sang früher in einem Kirchenchor, das Sakrale schimmert auch in seiner gegenwärtigen Songkunst noch durch. Großartige Entdeckung.